Замглавы Кушнаренковского района Башкирии оштрафовали на пять тысяч рублей
Сегодня, 13:02ОбществоРустэм Башкирцев
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Он допустил волокиту при обращении граждан.
Прокуратурой установлено, что в феврале этого года в районную администрацию обратилось двое местных жителей. Один из них просил предоставить информацию о ремонте автодороги Ахлыстино-Ахметово, а второй заявитель, являющийся сиротой, требовал устранить недоделки в выделенном ему жилье.
Чиновник при этом, несмотря на установленный законом срок, допустил волокиту и ворвемя не рассмотрел обращения местных жителей.
По данным фактам прокуратура района возбудила в отношении заместителя главы муниципалитета административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений).
Чиновника оштрафовали на пять тысяч рублей. Двух сотрудников администрации также привлекли к дисциплинарной ответственности.
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