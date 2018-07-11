В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности

Сегодня, 11 июля, активист местной ячейки независимого профсоюза медиков «Действие» Владимир Омельченко сообщил Медиакорсети, что его перевели на другую машину и, соответственно, понизили в должности до простого водителя.

- Мне сообщили об этом по телефону коллеги, причем, по их словам, приказ о переводе меня на другую машину на доске приказов уже висит, но я его еще в глаза не видел и не подписывал, - сообщил Медиакорсети Владимир. - Я связываю это с моим активным участием в акции протеста.

Помимо этого, по словам Омельченко, ему поступали угрозы по телефону, точнее, настоятельные советы смотреть по сторонам, когда он выходит из подъезда.

Напомним, в минувший понедельник, 9 июля, 70 водителей Сипайловской подстанции, которые работают с применением аутсорсинга и аутстаффинга объявили, что намерены прекратить работу в связи с тем, что им с апреля не выплачивают полностью зарплату. В понедельник утром с водителями встретились представители их работодателя – ООО «Автотранском» и пообещал выплатить в ближайшее время все долги по зарплате.

- Остатки зарплаты за апрель нам уже перечислили и до конца текущей недели обещали перекинуть оставшуюся задолженность, - рассказал Владимир Омельченко.

Поясним, что коммерческая фирма получила в аренду от Республиканской станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф в аренду автомобили, а водителям было предложено оформиться в качестве индивидуальных предпринимателей и заключить договора о выполнении транспортных услуг. Как предполагают активисты профсоюза «Действие», это было сделано для того, чтобы переложить налоговую нагрузку и ответственность за эксплуатацию автомобилей на самих водителей.

Также напомним, в феврале на пресс-конференции Марат Зиганшин заявил, что в принципе доволен результатами перевода части автопарка «скорой помощи» на аутсорсинг, потому что это, прежде всего, позволило избавиться медикам о несвойственным им функциям по обслуживанию автомобилей. Однако при этом представители профсоюза «Действие» высказали свои возражения.

- Мы даже не знаем, предусмотрены ли у индивидуальных предпринимателей, каковыми теперь стали по документам водители «скорой помощи», работающие по аутсорсингу, ежегодные периодические медосмотры. А ведь у нас вредные условия труда. А вообще у нас, помимо аутсорсинга, и так есть другие серьезные проблемы. Например, санобработка автомобилей проходит прямо на улице, на морозе, нормальные условия для санобработки есть только на двух подстанциях. Уже и в интернете размещали видео об этом, но все бесполезно. Наверное, пока скорая не разнесет по городу какую-нибудь инфекцию, никому до этого не будет дела, - сообщила представитель профсоюза «Действие» Марина Явгильдина.