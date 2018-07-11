В Башкирии следователи расследуют попытку самоубийства двух подростков
Сегодня, 09:48ОбществоНадежда Валитова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
20-летняя девушка покончила с собой, молодой человек находится в больнице.
В СК Башкирии начали расследовать причины попытки самоубийства 20-летней девушки и ее молодого человека, сообщает ГТРК Башкортостан, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Рядом с девушкой обнаружили канистру с незамерзающей жидкостью, девушка скончалась до приезда медиков. За жизнь молодого человека борются сейчас врачи в больнице.
В Следственном Управлении Следкома России по РБ начали доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия и мотивы поступка молодых людей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей