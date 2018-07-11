Самолет «Уфа - Санкт-Петербург» экстренно сел в Казани

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Мужчину доставили в больницу Казани.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, экипаж «Аэробус A319» авиакомпании «Россия», принял решение о приземлении в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. На борту было 131 пассажир.
«Мужчина был госпитализирован в больницу Казани. В 06.20 (08.20 уфимского времени) борт продолжил полет по маршруту», — рассказал представитель аэропорта.
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