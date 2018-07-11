Путин и Макрон могут побеседовать на финале ЧМ-2018

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что лидеры двух государств даже успеют пообщаться друг с другом. Об этом 11 июля пишет газета « Известия ».

По словам Пескова, лидеры России и Франции точно будут присутствовать на финале ЧМ-2018, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля. Сборная Франции уже вышла в финал, победив команду Бельгии со счетом 1:0. Второй финалист первенства планеты по футболу определится после игры между командами Англии и Хорватии. Матч запланирован на 11 июля.