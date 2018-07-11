Названы самые непунктуальные авиакомпании России

В качестве показателя авторы рейтинга брали число задержек рейсов. Об этом пишет RNS.

Чаще остальных задержки вылетов фиксировались у авиакомпаний «КомиАвиаТранс», «Ред Вингс», «Роял Флайт» и «РусЛайн». Так «КомиАвиаТранс» за указанный промежуток времени выполнила 481 рейс. Из них 71 вылет прошел с задержкой (около 15% от общего числа). Авиаперевозчик «Якутия» осуществил 1 200 вылетов. С задержкой было отправлено 182 рейса (свыше 15%). Самолеты «РусЛайн» за июнь совершили 1 800 рейсов, 125 из них прошли с задержкой (6,7%). У «Ред Вингс» было 1 300 вылетов. 90 рейсов поднялись в воздух не в срок (7%).