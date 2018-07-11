На улицах Москвы появятся «гибкие» дорожные знаки

Новые знаки, после того как в них врежется автомобиль, должны оставаться на месте и возвращаться в свою изначальную форму. Об этом 11 июля пишет газета «Известия».

По словам сотрудников Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ежемесячно в городе получают повреждения примерно 50 дорожных знаков. Некоторые из них не подлежат восстановлению. Сложившееся положение вещей необходимо менять.

На данный момент в Москве стоит пока лишь один «гибкий» дорожный знак «Пешеходный переход». Он расположен на улице Бутырский Вал. В ближайшие дни в Хохловском переулке Москвы поставят второй подобный знак.