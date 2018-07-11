Ляйсан Утяшева показала свою детскую фотографию

Наша прославленная землячка, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева разместила в своем инстаграме архивную публикацию из шведской газеты, рассказавшей об успехах юной гимнастки из России. Как пояснила Ляйсан, ее пригласили тогда на спортивные сборы на три месяца с проживанием в местной англоязычной семье.

- Я не знала хорошо английский и просто должна была жить в семье, ездить с ними на тренировку и звонить маме вечером на минутку (мобильных не было, а международные звонки были очень дорогие), - сообщила гимнастка. - Вот такая «обычная» жизнь спортсмена: без мамы все лето, без мамы весь год. Только субботу и воскресенье проводили вместе, и все. Для меня это было нормой с самого детства, с 4 лет. Я наоборот расценивала это как шанс проявить себя, выучить английский.

Сегодня же, рассматривая это фото, Ляйсан задалась вопросом: а каково тогда было ее маме? В 1995 году улететь следом за ребенком и бросить работу было нереально. Можно было разве что просто не отпустить ребенка никуда из-за родительского эгоизма или скучать и ждать и волноваться. Ее мама выбрала последнее, судя по всему.

Ляйсан задалась вопросом: смогла бы она сегодня отпустить своих детей в далекую страну без сопровождения.

- Софии сейчас 3 года, Роберту- 5 лет. А смогла бы я так долго не видеть своего ребёнка? Бросила бы все и уехала бы за ним? Конечно, бросила бы ... Но пошло бы это на пользу? – задалась вопросом молодая мама.