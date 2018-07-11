Эксперты ОНФ нашли нарушения в обеспечении льготными лекарствами в Башкирии

Эксперты ОНФ изучили оклад правительства РФ о результатах реализации в 2017 году Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ и проверили региональные льготные перечни лекарственных препаратов на основании федерального перечня ЖНВЛП. По их данным, в 31 регионе России в этот список не включены противотуберкулезные препараты. Среди них есть Красноярский и Приморский края, а также Свердловская область, где сохраняется самое высокое число пациентов с активным туберкулезом.

Также выяснилось, что в 31 регионе утвердили льготные перечени на 2017 год, включив в них лекарственные препараты под торговым наименованием, что может мешать конкуренции в ходе закупок и может приводить к завышению цены лота. Среди этих регионов числится Республика Башкортостан, а также Татарстан, Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым и другие субъекты России.

По мнению экспертов ОНФ, в указанных вопросах нельзя винить только регионы. Они считают, что минздраву России следует утвердить нормативные правовые акты, которые бы регламентировали порядок формирования льготных лекарственных перечней в регионах.

При этом в докладе кабмина вообще нет информации о том, соответствуют ли территориальные перечни льготных лекарств для амбулаторного применения федеральному перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Нет данных и о том, какие результаты дает в субъектах России пилотный проект по модернизации системы лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой отдельных категорий граждан за счет средств федерального и региональных бюджетов.

Как сообщил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, ОНФ порекомендовал поручение об обеспечении мониторинга реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года оставить на контроле.