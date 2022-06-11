Участок дороги Иглино - Красный Восход полностью закрыли для автомобилей до 14 июня

Участок дороги Иглино - Красный Восход полностью закрыли для автомобилей до 14 июня
Участок дороги Иглино - Красный Восход полностью закрыли для автомобилей до 14 июня
Вчера, 13:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Причина – переувлажнение почвы, то есть обильные дожди, пояснили в пресс-службе Минтранса Башкирии 11 июня.

Причина – переувлажнение почвы, то есть обильные дожди, пояснили в пресс-службе Минтранса Башкирии 11 июня.

Жителям Иглинского района предстоят неудобства продолжительностью в три дня. В пресс-службе минтранса Башкирии сообщили о том, что из-за переувлажнения, так звучит официальный термин, который дорожники используют говоря о последствиях обильных дождей, последствия которых сейчас пожинают по республике и в соседних регионах.

Фото:пресс-служба минтранса Башкирии

Так участок дороги между населенными пунктами Тавтиманово и Кудеевский на дороге Иглино-Красный Восход будет закрыта до 12 часов 14 июня. Минтрансом предоставлена схема альтернативного пути для водителей.

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