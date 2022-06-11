Участок дороги Иглино - Красный Восход полностью закрыли для автомобилей до 14 июня

Причина – переувлажнение почвы, то есть обильные дожди, пояснили в пресс-службе Минтранса Башкирии 11 июня.
Жителям Иглинского района предстоят неудобства продолжительностью в три дня. В пресс-службе минтранса Башкирии сообщили о том, что из-за переувлажнения, так звучит официальный термин, который дорожники используют говоря о последствиях обильных дождей, последствия которых сейчас пожинают по республике и в соседних регионах.
Так участок дороги между населенными пунктами Тавтиманово и Кудеевский на дороге Иглино-Красный Восход будет закрыта до 12 часов 14 июня. Минтрансом предоставлена схема альтернативного пути для водителей.