Современное цифровое оборудование получили школы Караидельского района Башкирии

Современное цифровое оборудование получили школы Караидельского района Башкирии
Современное цифровое оборудование получили школы Караидельского района Башкирии
11 июня, 18:43ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
В школы были поставлены МФУ — многофункциональное устройство.

Школы № 1 и 2 в Караидельском районе получили современное цифровое оборудование в рамках реализации национального проекта «Образование» с целью внедрения и создания цифровой образовательной среды.

Новое оборудование, которое поступило в школы в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечит доступность цифровой образовательной инфраструктуры для учащихся, педагогов и сотрудников школы, а также родителей. Все участники учебного процесса получат выход на различные образовательные сайты и порталы, при помощи которых можно улучшить знания по предметам. Появится возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу. Также предусмотрен электронный обмен документацией — дневники, классные журналы, расписание и другие файлы будут заполняться онлайн.

— ЦОС включает в себя информационные образовательные ресурсы, технологические средства — компьютеры, смартфоны, планшеты, иное информационно-коммуникационное оборудование, систему педагогических технологий, в том числе для дистанционного обучения, — прокомментировал методист ИМЦ.

Напомним, цифровая образовательная среда — всероссийская информационная система, призванная создать в стране электронную образовательную среду и оптимизировать систему школьного образования за счет эффективного использования современных технологий. Платформа объединяет всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы.

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