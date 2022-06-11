Современное цифровое оборудование получили школы Караидельского района Башкирии

Школы № 1 и 2 в Караидельском районе получили современное цифровое оборудование в рамках реализации национального проекта «Образование» с целью внедрения и создания цифровой образовательной среды.
Новое оборудование, которое поступило в школы в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечит доступность цифровой образовательной инфраструктуры для учащихся, педагогов и сотрудников школы, а также родителей. Все участники учебного процесса получат выход на различные образовательные сайты и порталы, при помощи которых можно улучшить знания по предметам. Появится возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу. Также предусмотрен электронный обмен документацией — дневники, классные журналы, расписание и другие файлы будут заполняться онлайн.
— ЦОС включает в себя информационные образовательные ресурсы, технологические средства — компьютеры, смартфоны, планшеты, иное информационно-коммуникационное оборудование, систему педагогических технологий, в том числе для дистанционного обучения, — прокомментировал методист ИМЦ.
Напомним, цифровая образовательная среда — всероссийская информационная система, призванная создать в стране электронную образовательную среду и оптимизировать систему школьного образования за счет эффективного использования современных технологий. Платформа объединяет всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы.