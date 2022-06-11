Мэра Уфы заметили в компании с известным дизайнером Артемием Лебедевым

Мэра Уфы заметили в компании с известным дизайнером Артемием Лебедевым
Мэра Уфы заметили в компании с известным дизайнером Артемием Лебедевым
Вчера, 21:55ОбществоВалерия ПанаеваФото: Mkset.ru
Мавлиева и Лебедева увидели в популярном месте в центре Уфы.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сегодня был замечен читателем Mkset в компании известного дизайнера Артемия Лебедева.

Они прогулялись по Арт-Квадрату и о чем-то увлеченно беседовали. С какой целью Артемий Лебедев прибыл в Уфу, пока неизвестно.

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