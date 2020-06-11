Всем, кто будет работать в выходной 1 июля, выплатят повышенную зарплату

Напомним, 1 июля был объявлен президентом России Владимиром Путиным выходным в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию.

По словам Инны Святенко, за работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размер, поскольку жители России не должны потерять в оплате труда за июль. Порядок оплаты труда в выходные и праздники регулируется ст. 153 Трудового кодекса РФ.

— Ситуация с COVID-19 улучшается, такой опасности [заражения коронавирусом — прим. ред.] уже не будет, — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсанта», почему голосование обязательно проводить во время эпидемии, подвергая риску заражения и организаторов, и самих граждан.