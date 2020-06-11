Всем, кто будет работать в выходной 1 июля, выплатят повышенную зарплату
Сегодня, 11:50ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Напомним, 1 июля был объявлен президентом России Владимиром Путиным выходным в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию.
По словам Инны Святенко, за работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размер, поскольку жители России не должны потерять в оплате труда за июль. Порядок оплаты труда в выходные и праздники регулируется ст. 153 Трудового кодекса РФ.
— Ситуация с COVID-19 улучшается, такой опасности [заражения коронавирусом — прим. ред.] уже не будет, — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсанта», почему голосование обязательно проводить во время эпидемии, подвергая риску заражения и организаторов, и самих граждан.
Подробнее — в материале «Новых известий».
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