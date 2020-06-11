Время объединяться: что мешает развиваться сыроварам в Башкирии

По данным министерства сельского хозяйства Башкирии, сыроделы республики увеличили общий ежегодный объем производства на 1,2 тонны после введения западных санкций против России. Если раньше объем производимых в наше регионе сыров падал с каждым годом, то теперь он стабильно увеличивается на 1-3% в год.

Монополистом в сфере производства молочных продуктов, безусловно, является Белебеевский комбинат. Ему удалось укрепить свои позиции в конце 2017 года, когда французская компания Savencia Fromage& Dairy решила выкупить более 50% акций у башкирской группы «Нерал», принадлежащей бывшему вице-премьеру и министру сельского хозяйства республики Эрнсту Исаеву.

Иностранный инвестор позволил расширить линейку производимых сортов сыра. По мнению исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли Людмилы Маницкой, еще одним весомым плюсом является приобретенная гарантия стабильности. Теперь для масштабирования и развития производства владельцам комбината не придется брать кредиты, так как средства на подобные нужды будут поступать от совладельцев.

Продажи заметно просели

В отличии от Белебеевского молочного комбината, остальные предприниматели поддержки извне, как правило, не имеют, и им приходится выживать самостоятельно. Если еще в прошлом году дела обстояли неплохо, то теперь, на фоне пандемии, все стало немного сложнее.

Предприниматель Джуманали Декамбаев из Иглинского района в сырном бизнесе с 2014 года. Его знают уже практически по всей республике. Семейная частная сыроварня производит семь сортов мягкого сыра, а его буррата была признана лучшей в Башкирии в 2018 году.

В разговоре с журналистом Медиакорсети Джуманали признался, что сейчас спрос на сыры уменьшился. Большое количество продукции предприниматель поставлял в городские рестораны. Из-за пандемии продажи в этом сегменте заметно просели, однако это не повод отчаиваться. Сейчас опытные сыроделы работают на доставку по Уфе.

Цель Джуманали Декамбаева — масштабировать бизнес. Еще перед пандемией он хотел взять кредит, однако резко распространившаяся эпидемия и связанные с ней ограничения нарушили эти планы.

— Банки пока затихли и чего-то ждут. Невозможно взять никакой кредит, просто не дают. А нам и достроить кое-что надо, и оборудование закупить, — рассказал он.

Предприниматель Айрат Ахмадуллин из Кармаскалинского района более чем за пять лет работы создал собственный бренд Bella Fattoria, который известен каждому ценителю итальянского сыра в республике. На его производстве создаются 13 видов твердого и полумягкого сыров премиум-класса (рикотта, качотта, моцарелла, монтазио). За день удается приготовить от 45 до 100 килограммов продукции.

Изначально предприниматель вложил в свой бизнес более 10 миллионов рублей и уже через два с половиной года — в 2023 году — планировал «отбить» вложения. Однако пандемия внесла свои коррективы. Айрат Ахмадуллин рассказал Медиакорсети о временной остановке производства из-за пандемии. Более подробно делиться наболевшим не стал, отметив лишь, что Минсельхоз и правительство республики в курсе, так что, по его мнеению, публикация в СМИ ничего не изменит.

Фото: Сыровары Башкортостана Уфа в Уфе, vk.com

Частная сыроварня «Дарина люкс» активно работала в республике и продвигала свой бренд еще в 2017 году. Они участвовали в ярмарках и выставках сыроделов Башкирии, но уже спустя два года о них стало сложно найти информацию в интернете. Семья, которая занималась развитием молочного производства в родной республике, переехала в теплый город Сочи, забросила сыроварение и занялась мебельным бизнесом. Теперь они производят кухни под заказ.

Оценивая риски

Что касается государственной поддержки в данной отрасли, начинающие и перспективные сыровары могут претендовать на гранты и субсидии. По словам предпринимателя и члена Совета по правам человека при главе Башкирии Азамата Галина, субсидии выдают адресно, и предприниматель может получить государственную поддержку на развитие бизнеса лишь один раз. При этом если человек получил грант, значит, он одновременно взял на себя обязательства давать определённые показатели (то есть ежегодный прирост) за прописанное в договоре время - 3 или 5 лет. Если предприниматель с этим не справляется, государство может забрать обратно всю помощь, которую предоставило. Поэтому, заходя в этот сегмент, нужно быть точно уверенным в своих силах.

Несмотря на это спикер считает, что проблем у производителей сыров и молочных продуктов в принципе быть не должно.

— В этом сегменте все давно заняли свои места и, в общем там, всё хорошо. Спрос на продукты питания вырос за время пандемии. Если они делают не премиальные продукты, а товары средней ценовой категории для широкого круга населения, то у них должно быть все нормально. Люди как ели, так и будут есть, — считает Азамат Галин.

В немалой степени подтверждается этот факт и тем, что жители России начали отдавать предпочтение только натуральным продуктам. При этом эксперты утверждают, что в 2019 году в целом продажи так называемых сырных продуктов снизились. Возможно, это связано с началом работы системы «Меркурий», которая призвана отследить всю производственную цепочку: от коровы до магазина

Известно, что власти страны летом 2020 года планировали начать маркировку молочной продукции. Однако на практике отрасль оказалась не готова в короткий срок ввести такую дополнительную меру контроля. Пока внедрение маркировки молока отложили на 2021 год. Впрочем, игроки рынка считают дублирование контроля излишним. Их поддерживает Торгово-промышленная палата России.

— Лучше совершенствовать систему «Меркурий» по мере её работы, чем вводить новую маркировку. Ежегодно с производителей молочной промышленности будет сниматься порядка 30-35 миллиардов рублей. А доходность всей молочной промышленности составляет в год примерно 35 миллиардов рублей. Соответственно или цены нужно будет повышать для продуктов, или работать в ноль, либо с минусом, — считает председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты России Пётр Чекмарёв.

Фото: Сыровары Башкортостана Уфа в Уфе, vk.com

Казалось бы, для сыроделов в стране и республике созданы все условия для развития. Тем не менее даже новички, заходя на рынок, испытывают трудности и предпочитают объединяться в кооперативы. Так, фермеры из Гафурийского района Мурат Шаймарданов и Радик Юсупов с помощью объединения хотят решить проблему поставки натуральных продуктов на прилавки магазинов.

— У нас есть оборудование, способное перерабатывать до тонны молока в сутки, но оно простаивает. Мы столкнулись с главной проблемой небольшого производителя — это сбыт. На сегодняшний день есть идея создать логистический центр, который сможет объединить таких же производителей, как мы, — рассказал журналистам ГТРК «Башкортостан» Мурат Шаймарданов.

По словам предпринимателей, идею уже поддержало региональное министерство сельского хозяйства. Фермеры считают, что вместе им будет намного проще наладить работу с поставками в магазин и контакты с информационной системой «Меркурий».