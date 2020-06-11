В Уфе досрочно завершили ремонт дороги на улице Архитектурной

На участке от улицы Ульяновых до улицы Александра Невского по улице Архитектурной провели фрезерование и укладку нового асфальтобетонного покрытия на площади более 3,9 тыс. кв. м (в т. ч. покрытие тротуара на площади 3,1 тыс. кв. м), а также установлены новые бортовые камни и обустроены технические полосы.

— Там нанесли горизонтальную дорожную разметку из термопластика, который является более прочным и долговечным материалом. В отличие от красок, он держится на дорожном полотне от 6 месяцев до одного года, — добавили в уфимской мэрии.