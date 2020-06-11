В Уфе 12 июня перекроют улицу Заки Валиди

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В уфимской администрации сообщили, что планируется перекрытие участка улицы Заки Валиди в День России.
Сообщается, что перекрытие запланировано от перекрестка с Аксакова до улицы Гоголя. В мэрии уточнили, что запланировано оно на несколько часов – до 9 утра.
Перекрытие связано с ремонтными работами, на этом участке продолжили новую тепловую сеть, заменили старые трубы, прослужившие более 25 лет.
Сегодня, 11 июня планируется уложить чистовой слой асфальта и нанести дорожную разметку. Перед жителями и гостями города в мэрии принесли извинения и попросили планировать свой маршрут заранее.
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