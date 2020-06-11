В Уфе 12 июня перекроют улицу Заки Валиди

Сообщается, что перекрытие запланировано от перекрестка с Аксакова до улицы Гоголя. В мэрии уточнили, что запланировано оно на несколько часов – до 9 утра.

Перекрытие связано с ремонтными работами, на этом участке продолжили новую тепловую сеть, заменили старые трубы, прослужившие более 25 лет.