В Страховом Доме ВСК появилась программа страхования для владельцев ипотеки
Страховой Дом ВСК и инвестиционно-строительный холдинг ГК “А101” запустили программу страхования для клиентов на случай потери работы.
Так, в случае потери дохода клиенты А101 могут получить до 60 тысяч рублей в качестве материальной поддержки на время поиска нового места работы.
Полисом могут воспользоваться все, кто приобретает недвижимость, вне зависимости от ипотеки и иных займов. Полисы будут оплачены ГК “А101”, выдаваться они будут с 15 июня, информирует newsnn.ru.
Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим отметила спад рынка недвижимости из-за пандемии, так как большая часть россиян перестала быть уверенной в своих доходах. По ее словам, предлагаемая программа компании позволит вернуть уверенность клиентам и восстановить рынок.
Для того чтобы начать получать страховую выплату, клиент должен предоставить справку из центра занятости о постановке на биржу труда. Воспользоваться услугой могут все клиенты ГК “А101” по всей стране.
“А101” уже долгое время является стратегическим партнером Страхового Дома ВСК. Вместе они осуществляют ряд программ. Генеральный директор ВСК Александр Тарновский отметил, что компания нацелена на долгосрочное сотрудничество с “А101”. Предлагаемый продукт по страхованию на случай потери работы, подчеркнул он, будет одинаково полезен как застройщику, так и покупателю с кредитором.