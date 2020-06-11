В Страховом Доме ВСК появилась программа страхования для владельцев ипотеки

Так, в случае потери дохода клиенты А101 могут получить до 60 тысяч рублей в качестве материальной поддержки на время поиска нового места работы.

Полисом могут воспользоваться все, кто приобретает недвижимость, вне зависимости от ипотеки и иных займов. Полисы будут оплачены ГК “А101”, выдаваться они будут с 15 июня, информирует newsnn.ru.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим отметила спад рынка недвижимости из-за пандемии, так как большая часть россиян перестала быть уверенной в своих доходах. По ее словам, предлагаемая программа компании позволит вернуть уверенность клиентам и восстановить рынок.

Для того чтобы начать получать страховую выплату, клиент должен предоставить справку из центра занятости о постановке на биржу труда. Воспользоваться услугой могут все клиенты ГК “А101” по всей стране.