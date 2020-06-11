В российском модуле МКС идет ищут источник утечки бензола

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Астронавты NASA направили прибор для оценки качества воздуха в служебный модуль МКС. Это было сделано для поиска источника утечки бензола.
«AQM (Air Quality Monitor - прибор для оценки качества воздуха) перенесли в служебный модуль сегодня, с той целью, чтобы представители наземной группы могли контролировать содержание бензола. В последние недели наземными службами отмечалось повышение уровня бензола на МКС», - цитирует RNS ежедневный отчет NASA.
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