В российском модуле МКС идет ищут источник утечки бензола

«AQM (Air Quality Monitor - прибор для оценки качества воздуха) перенесли в служебный модуль сегодня, с той целью, чтобы представители наземной группы могли контролировать содержание бензола. В последние недели наземными службами отмечалось повышение уровня бензола на МКС», - цитирует RNS ежедневный отчет NASA.