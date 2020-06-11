В Башкирии женщина семь лет страдала болью в горле, пока врачи не нашли опухоль

В ведомстве сообщили, что 56-летняя жительница региона поступила в челюстно-лицевую хирургию с жалобами на боли в горле. Специалисты направили женщину на МРТ мягких тканей в результате чего в глоточной области было выявлено объемное образование гетерогенной структуры справа с четкими бугристыми контурами почти на пол сантиметра в диаметре.

«Опухоль находилась под нижней челюстью, рядом с сонной артерией. Воздушный просвет ротоглотки был закрыт.⠀В марте 2020 года под эндотрахеальным наркозом специалисты провели операцию по удалению парафарингеальной опухоли. Операция прошла успешно. Швы Александре сняли уже на седьмой день», – уточнили в министерстве.