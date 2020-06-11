В Башкирии введут штрафы за курение кальяна в общественных местах
Сегодня, 09:41ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Инициативу за курьение кальянов депутаты намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.
Инициативой предлагается установить дополнительные ограничения курения табака. Речь идет в первую очередь об употреблении кальянов в общественных местах.
Планируется, что запрет коснется скверов, парков, набережных, площадей. переходов, парковой, гаражей, остановок общественного транспорта, территорий, предназначенных для занятий спортом, мест проведения публичных мероприятий на открытом воздухе.
По мнению председателя башкирского парламента Константина Толкачева, данная инициатива защищает граждан от негативного воздействия курильщиков. По его словам, поступало много жалоб на курение кальяна в общественных местах.
Сумма штрафа за нарушение составит 500 рублей. За повторное нарушение – одну тысячу рублей.
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