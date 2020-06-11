В Башкирии следователи проверят, получили ли водители скорой помощи «коронавирусные»

Следователи Башкирии проводят проверку по факту нарушения прав медицинских работников. Поводом стали публикации в СМИ о том, что водители скорой медицинской помощи в Белебеевской ЦРБ не получили положенные им компенсации за работу с больными коронавирусом., а также обращения персонала клиники.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и проверку всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно Медиакорсети, экономисты Белебеевской ЦРБ обратились к коллективу с просьбой написать служебные записки, если они не получили положенные стимулирующие выплаты и обещали проверить все подобные обращения.