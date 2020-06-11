В Башкирии предприниматели получили «нулевые кредиты»

Сообщается, что общая сумма кредитов достигла 1,7 млрд рублей, на рассмотрении находятся еще более 900 заявок. Подать документы могут предприятия из перечня наиболее пострадавших отраслей, микропредприятия и малые предприятия могут взять деньги под 0%, чтобы рассчитаться с работниками.

В пресс-службе банка сообщили, что кредитные каникулы или реструктуризацию на сумму более 6,2 млрд рублей оформили более 1700 предпринимателей региона, 1100 из них предпочли кредитные каникулы.

Управляющий Отделением-Национальным банком по РБ Марат Кашапов пояснил, что меры поддержки предпринимательства расширяются периодически. В частности Банк России и федеральные ведомства постоянно обновляют на своих сайтах посвященные этому разделы.