В Башкирии для посещения откроется парк Иремель

Запрет на посещение парка действовал с 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Под постом об открытии Иремеля пользователи сообщали, что несмотря на запреты все равно можно было найти способ посетить его и взобраться на вершину.

Теперь после открытия посещать национальный парк можно будет законно. Объявлено, что он открывается с 12-го июня, как раз в длинные выходные дни. Поэтому планировать маршрут и отдых можно уже сегодня.