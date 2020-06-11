В Башкирии для посещения откроется парк Иремель
Сегодня, 14:13ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Информация об открытии парка размещена в официальной группе «Вконтакте».
Запрет на посещение парка действовал с 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Под постом об открытии Иремеля пользователи сообщали, что несмотря на запреты все равно можно было найти способ посетить его и взобраться на вершину.
Теперь после открытия посещать национальный парк можно будет законно. Объявлено, что он открывается с 12-го июня, как раз в длинные выходные дни. Поэтому планировать маршрут и отдых можно уже сегодня.
Иремель – вторая по высоте вершина в Башкирии. Это место пользуется популярностью у туристов.
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