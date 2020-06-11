В Башкирии будут обучать людей старше 65 лет цифровой грамотности
Сегодня, 10:49ОбществоРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Решение обучить людей старшего поколения цифровой грамотности было принято из-за пандемии коронавируса.
По информации министра семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой, знание азов цифровой грамотности поможет пожилым людям не выходя из дома оплачивать коммунальные услуги, заказывать лекарства, еду, пользоваться различными сервисами, что поможет дополнительно защитить себя от коронавирусной инфекции.
– Это даст в результате возможность пользоваться различными сервисами, проводить онлайн-платежи за коммунальные услуги, делать заказы продуктов и медикаментов, пользоваться сайтом Госуслуг, – подчеркнула Иванова.
Региональные власти в настоящий момент думают над тем, как оградить пожилых людей от контактов с возможными носителями вируса.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей