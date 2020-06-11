В Башкирии 19-летний парень сбил насмерть мужчину
Сегодня, 13:10ОбществоАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ГИБДД по Башкирии сообщили о смерти 61-летнего мужчины, которого доставили с места ДТП.
По информации госавтоинспекции, ДТП произошло в ночь на 10 июня в Зилаирском районе, а точнее в селе Зилаир.
Предварительно известно, что 19-летний молодой парень за рулем автомобиля «Лада Приора» наехал на 61-летнего местного жителя. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами в больницу, но спустя сутки из больницы поступило сообщение, что он скончался.
В ГИБДД в настоящий момент по факту случившегося начали разбирательство. Планируется установить причины и условия ДТП.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей