В Башкирии 19-летний парень сбил насмерть мужчину

По информации госавтоинспекции, ДТП произошло в ночь на 10 июня в Зилаирском районе, а точнее в селе Зилаир.

Предварительно известно, что 19-летний молодой парень за рулем автомобиля «Лада Приора» наехал на 61-летнего местного жителя. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами в больницу, но спустя сутки из больницы поступило сообщение, что он скончался.