Тюмень готовится к открытию пляжей

Как сообщает infox.ru , уже после 15 июня могут открыться десять пляжных зон. Речь идёт о реке Тура, трёх озёрах, четырёх прудах и двух карьерах.

По словам сотрудников департамента горхозяйства, на Андреевском, Верхнем Кривом и Липовом озёрах, а также на Лесном и Студенческом прудах купание может быть разрешено, если вода будет соответствовать необходимым нормам. На Утином и Северном карьерах, а также Войновском и Южном прудах власти города организуют зоны пляжного отдыха без купания.