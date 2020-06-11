Тюмень готовится к открытию пляжей

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В Тюмени скоро начнется пляжный сезон. Однако до снятия ограничений по коронавирусу посещать места отдыха будет запрещено.
Как сообщает infox.ru, уже после 15 июня могут открыться десять пляжных зон. Речь идёт о реке Тура, трёх озёрах, четырёх прудах и двух карьерах.
По словам сотрудников департамента горхозяйства, на Андреевском, Верхнем Кривом и Липовом озёрах, а также на Лесном и Студенческом прудах купание может быть разрешено, если вода будет соответствовать необходимым нормам. На Утином и Северном карьерах, а также Войновском и Южном прудах власти города организуют зоны пляжного отдыха без купания.
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