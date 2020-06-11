Специалисты рассказали о прогнозируемом успехе по созданию вакцины от Covid-19
Сегодня, 18:32ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Специалисты Университета Джонса Хопкинса выяснили, что новый тип коронавируса очень медленно эволюционирует. В связи с этим, по мнению американских ученых, существуют все шансы на успешное создание вакцины от вируса.
Молекулярный биолог Питер Тилен отметил, что с момента обнаружения вируса в 2019 году, в нем произошло относительно немного мутаций, пишут “Известия”.
Специалисты добавили, что для анализа были использованы образцы коронавируса не только из США, но и из других стран. Таким образом, было установлено, что новые штаммы коронавируса, в отличии от гриппа, не появляются.
Подчеркивается, что для разработки вакцины все силы сосредоточены на S-белке, с помощью которого вирус закрепляется в клетках. По мнению ученых, если вакцина сможет блокировать этот белок, то ее разработку можно считать успешной.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей