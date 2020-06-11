Специалисты рассказали о прогнозируемом успехе по созданию вакцины от Covid-19

Молекулярный биолог Питер Тилен отметил, что с момента обнаружения вируса в 2019 году, в нем произошло относительно немного мутаций, пишут “Известия”.

Специалисты добавили, что для анализа были использованы образцы коронавируса не только из США, но и из других стран. Таким образом, было установлено, что новые штаммы коронавируса, в отличии от гриппа, не появляются.