Политологи выступили с предложением о наказании за фейк-ньюс во время ЧП

Regnum.ru пишет, что, со слов Мухина, в рамках ЧС необходимо осуществлять оборот исключительно точной и отражающей реальность информации. Последствия предоставления неточных, ложных данных выступают серьезной угрозой для ликвидационных мероприятий, чрезвычайных ситуаций и прочего. Он также в качестве конкретного примера привел информационное сопровождение аварии в Норильске. Множество экспертов и акторов, в числе которых и губернатор Красноярского края Александр Усс, вводит в заблуждение общество и государство в целом. Мухин отметил, что Усс и его помощники заявляли о загрязнении озера Пясино, существенном превышении концентрационной нормы в акваториях Таймыра. Однако по прошествии нескольких часов его слова, опираясь на реальные факты, было вынуждено опровергать МЧС.