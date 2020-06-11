Политологи выступили с предложением о наказании за фейк-ньюс во время ЧП
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал необходимость утверждения юридической ответственности за информационные вбросы во время чрезвычайного положения.
Regnum.ru пишет, что, со слов Мухина, в рамках ЧС необходимо осуществлять оборот исключительно точной и отражающей реальность информации. Последствия предоставления неточных, ложных данных выступают серьезной угрозой для ликвидационных мероприятий, чрезвычайных ситуаций и прочего. Он также в качестве конкретного примера привел информационное сопровождение аварии в Норильске. Множество экспертов и акторов, в числе которых и губернатор Красноярского края Александр Усс, вводит в заблуждение общество и государство в целом. Мухин отметил, что Усс и его помощники заявляли о загрязнении озера Пясино, существенном превышении концентрационной нормы в акваториях Таймыра. Однако по прошествии нескольких часов его слова, опираясь на реальные факты, было вынуждено опровергать МЧС.
В заключение Алексей Мухин акцентировал внимание на недопустимости подобного информирования региональными главами в чрезвычайных ситуациях федерального уровня. Тем более в условиях мониторинга и утверждения ответственности за распространение фейков на государственном уровне. Он предложил ввести ответственность за информационные вбросы во время ситуаций, подобных аварии в Норильске.