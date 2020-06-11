Под Ноябрьском нашли новые запасы нефти

По данным специалистов, запасы нефти на нём составляют примерно 100 тысяч тонн. Этот объем уже поставлен на баланс.

При этом геологи утверждают, что под землёй может находиться свыше миллиона тонн топлива. Поэтому перспективы нефтедобычи продолжают оцениваться. Для этого проводятся дополнительные исследования месторождения.