Под Ноябрьском нашли новые запасы нефти

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Геологи после проведение разведки на законсервированном объекте обнаружили новое месторождение нефти недалеко от Ноябрьска. Оно расположено на глубине 2,9-3,7 километров.
Как сообщает infox.ru, месторождение называется Спорышевское.
По данным специалистов, запасы нефти на нём составляют примерно 100 тысяч тонн. Этот объем уже поставлен на баланс.
При этом геологи утверждают, что под землёй может находиться свыше миллиона тонн топлива. Поэтому перспективы нефтедобычи продолжают оцениваться. Для этого проводятся дополнительные исследования месторождения.
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