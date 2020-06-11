Почта России сообщила свой режим работы в связи с выходными
Сегодня, 12:15ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В пресс-службе сообщили, что большинство отделений в выходной день 12 июня будут закрыты.
По информации Почты РФ, 12 июня станет выходным днем для отделений почтовой связи по всей Башкирии. Но некоторые из них все таки будут открыты для посещения клиентов.
Планируется, что откроют отделение на улице Ленина, 28, а также на Ульяновых, 36. Еще одно будет работать в Стерлитамаке на Коммунистической, 20. Работать отделения 12 июня будут по графику субботы. В четверг 11 июня отделения почты будут работать сокращенно на один час.
– Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании, – уточняется в релизе.
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