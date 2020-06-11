Озвучены сроки начала вступительной кампании в Башкирии

По словам главы ведомства, прием документов начнется с 20 июля во всех высших учебных заведения, подать документ в колледжи и техникумы можно будет с 15 июня. Айбулат Хажин также отметил, что вступительная кампания продолжится во всех учебных заведениях до 25 августа.

– Однако в средних профессиональных может продлиться до 25 ноября в случае недобора абитуриентов на бюджетные места, – отметил он.

Хажин также проинформировать, что в первую очередь документы будут подавать выпускники прошлых лет, а уже с 25 июля, после того, как завершится ЕГЭ, это могут сделать и выпускники этого года.

Председатель Совета ректоров вузов Башкирии Салават Сагитов сообщил, что в этом году документы нужно подавать в электронном виде, однако для тех поступающих, у кого нет интернета предусмотрена возможность подачи через административные и социальные объекты.