Минздрав Башкирии сообщил, в каких районах больше всего зараженных коронавирусом

На сегодняшний день, 11 июня, на лечении в стационарах Башкирии находится 1023 человека. Больше всего пациентов, зараженных коронавирусом, лечатся в 18-й больнице города Уфы — их 189. В клинике БГМУ сейчас находятся 92 зараженных, в 8-й уфимской больнице — 67, в 5-й — 51 человек.

В РКБ имени Куватова — 74, 27 пациентов госпитализированы в городскую инфекционную больницу. Меньше всего больных по Уфе лечатся в 13-й и 10-й больницах — по 16 и 12 человек соответственно.

В остальных районах республики также лечат пациентов от коронавирусной инфекции. Так, 65 человек лежат в больнице № 2 Стерлитамака, в Нефтекамской больнице — 88 человек, а в больнице Кумертау — 34. В Салавате лечатся 60 зараженных, в Туймазах — 28 человек. 30 человек борются с болезнью в Белебеевской ЦРБ, 26 — в Чишминской ЦРБ. В ГКБ Демского района сейчас находятся 19 человек, а в Ишимбайской ЦРБ — 15.

12 пациентов расположили в городе Октябрьском, по 10 пациентов — в Бирской и Бижбулякской ЦРБ, 6 — в Баймакской ЦГБ, 8 человек — в Исянгуловской и 7 - в Дюртюлинской ЦРБ. По шесть пациентов расположились в Верхнеяркеевской и Кармаскалинской больницах, а еще 7 в Месягутовской ЦРБ. По четыре человека в Янаульской больнице и больнице № 1 Стерлитамака. Три пациента лечатся в больнице РЖД.