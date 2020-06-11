Минтранс запустит дополнительные маршруты в Крым

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Минтранс РФ разработало ряд новых железнодорожных маршрутов в Крым. Соответствующее заявление размещено на официальном портале ведомства.
Ранее, как сообщает газета “Известия”, о создании новых маршрутов на полуостров распорядился глава Минтранса Евгений Дитрих.
Такая необходимость возникла в связи с объявлением открытия туристического сезона в Крыму начиная с 1 июля. Подчеркивается, что спрос на билеты по данному направлению также увеличился.
Текущим летом поезда “Таврия” будут доставлять дополнительно туристов из Кисловодска и Екатеринбурга. Также дополнительные составы запустят из Петербурга в Евпаторию.
Продажи начнутся 11 июня. Составы будут курсировать по маршрутам не реже раза в неделю. Кроме того, в вагонах будут соблюдены все необходимые меры санитарной безопасности.
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