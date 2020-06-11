Минтранс запустит дополнительные маршруты в Крым

Ранее, как сообщает газета “Известия”, о создании новых маршрутов на полуостров распорядился глава Минтранса Евгений Дитрих.

Такая необходимость возникла в связи с объявлением открытия туристического сезона в Крыму начиная с 1 июля. Подчеркивается, что спрос на билеты по данному направлению также увеличился.

Текущим летом поезда “Таврия” будут доставлять дополнительно туристов из Кисловодска и Екатеринбурга. Также дополнительные составы запустят из Петербурга в Евпаторию.