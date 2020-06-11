«Грязные, облезлые пазики»: глава Башкирии рассказал свое первое впечатление об Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров написал на странице своей социальной сети о том, что его больше всего возмутило в Уфе. Как оказалось, прежде всего впечатление на главу произвел уфимский транспорт.

– Полтора года назад мое первое впечатление от Уфы - ужасный транспорт. Грязные, облезлые «пазики», хамство водителей, перестрелки группировок, «крышующих» перевозчиков... На все это шел бесконечный поток жалоб в соцсетях, об этом говорили все без преувеличения мои родственники и знакомые... Я поставил себе задачу разобраться с этим максимум за год, – начал свой пост такими словами Хабиров.

С его слов, что-то сделать в праивтельство удалось, в частности, он указал, что удалось спасти от банкротства «Башавтотранс», закупить новые автобусы, «выдавить» нелегальных перевозчиков, ввести карту «Алга», наладить контроль за качество работы частных перевозчиков.

– И все это - под визг многочисленных криминальных элементов, гревших руки на миллиардных потоках «черного нала»... Сегодня направляем на городские маршруты еще 50 новых автобусов. Я, конечно же, далеко не полностью удовлетворен тем, что нам удалось сделать за год, – написал он.