Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на болезни суставов и позвоночника

Так, в последние месяцы возросло число пациентов со стенозом позвоночного канала, грыжами межпозвоночных дисков и артрозом тазобедренных суставов, сообщает News.ru.

Кащеев отметил, что обычно в мае и июне по данным заболеваниям отмечается резкий спад. Однако в 2020 году его не произошло.

В период пандемии COVID-19 врач столкнулся с переболевшими инфекцией пациентами, у которых обострились воспалительные процессы в суставах и позвоночнике на фоне снижения иммунитета.