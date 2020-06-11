Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на болезни суставов и позвоночника
По словам нейрохирурга, кандидата медицинских наук Алексея Кащеева, эпидемия коронавируса обострила заболевания опорно-двигательного аппарата у россиян. Главная причина такого явления - снижение иммунитета из-за инфекции.
Так, в последние месяцы возросло число пациентов со стенозом позвоночного канала, грыжами межпозвоночных дисков и артрозом тазобедренных суставов, сообщает News.ru.
Кащеев отметил, что обычно в мае и июне по данным заболеваниям отмечается резкий спад. Однако в 2020 году его не произошло.
В период пандемии COVID-19 врач столкнулся с переболевшими инфекцией пациентами, у которых обострились воспалительные процессы в суставах и позвоночнике на фоне снижения иммунитета.
При этом специалист отметил, что росту заболеваний опорно-двигательного аппарата способствовало и ещё несколько причин. Первая - снижение физической активности из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции. Вторая - набор лишнего веса в связи с вынужденным нахождением дома. Третья - перепрофилирование ряда стационаров для госпиталей по приёму пациентов с COVID-19. Из-за этого многие россияне не смогли вовремя попасть к врачу.