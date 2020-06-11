Экс-начальнику УФФСП Пермского края продлили срок пребывания в СИЗО

Отмечается, что его задержали 24 июля прошлого года. Следователи считают, что Кожевников и его экс-подчиненная Александра Марданова в 2017-2018 годах получили две взятки. В одном случае сумма незаконного вознаграждения составила 550 тысяч рублей, во втором - 600 тысяч рублей. Взамен обвиняемые предприняли незаконные действия в пользу передавших им эти средства.