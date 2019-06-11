Жители Башкирии смогут решить проблемы по вывозу мусора по телефону горячей линии

В первый месяц этого года Республиканское Управление Росприроднадзора проверило работу региональных операторов. Результаты оказались неутешительными: компании систематически нарушают графики вывоза отходов, а мусор свозится на несанкционированные свалки. Также выяснилось, что регоператоры долгое время пользовались неактуальными базами данных поставщиков энергии, после чего в соцсетях стали появляться сообщения о том, что квитанции на вывоз мусора поступают даже на умерших людей.

Помимо нарушений со стороны регоператоров, сами местные жители нередко сваливают мусор в неположенном месте. Например, в мае этого года жительница села Шамонино под Уфой заметила, как мужчина из соседнего села привез полный прицеп мусора и высыпал его возле контейнеров посреди дороги.

Тогда девушке пришлось жаловаться на него в социальных сетях. Теперь же для подобной информации компания «Российский экологический оператор» создала горячую линию. Позвонив по номеру 8 (800) 600-90-08 любой желающий может сообщить о проблемах с отходами - для этого будет необходимо указать имя и адрес, по которому было замечено нарушение.

Пожаловаться можно на стихийную свалку, нерегулярный вывоз мусора, переполненные мусорные баки, сброс опасных отходов, а также неприятный запах рядом с жилыми домами. После обработки заявления специалисты сообщат о мерах, которые будут приняты.