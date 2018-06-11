Три вуза Башкирии включены в федеральный ТОП-100

Рейтинговое агентство RAEX» (Эксперт РА) опубликовало свежий рейтинг российских вузов по итогам минувшего 2017/2018 учебного года.

В ТОП-100 лучших вузов страны самым передовым высшим учебным заведением Башкирии оказался УГНТУ, занявший 54-е место. За год вуз поднялся в рейтинге на три позиции.

УГАТУ находится на 91-й позиции, поднявший на одну строчку. А Башгосуниверситет – на 94-й строке, поднявшись также на одну ступеньку.

При этом по отдельным показателям места распределились иначе.

Башгосуниверситет оказался на 40-й строчке по уровню научно-исследовательской деятельности, значительно обогнав УГАТУ и УГНТУ, попавшие в конец рейтинга

Зато УГНТУ опередил БашГУ и УГАТУ по уровню востребованности выпускников, заняв 30-ю строку рейтинга.. УГАТУ по этому показателю находится на 48-й строке, а БашГУ вылетел за пределы ТОП-100 и попал на 119-е место.