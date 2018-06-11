Под Уфой прошел град, а по Башкирии зарядят дожди
Сегодня, 09:30ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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В некоторых районах возможны заморозки на почве.
Сегодня, 11 июня, по Башкирии и в Уфе ожидается значительное ухудшение погодных условий. По этому поводу накануне МЧС провело рассылку смс-сообщений с предупреждениями о порывах ветра и заморозках на почве до минус 3 градусов.
В связи с этим садоводам рекомендуется позаботиться о сохранности сельскохозяйственных посадок.
Как рассказали в соцсетях жители ряда населенных пунктов, накануне там выпал град. Об этом сообщили жители поселков Жуково, Акбердино и города Дюртюли.
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По словам синоптиков, в ухудшении погоды виноват арктический циклон, из-за которого жара в Башкирию может прийти не раньше конца следующей недели.
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