Несколько жителей Башкирии стали жертвами аферистов в канун отпуска
Приобретение путевки через интернет обернулось мошенничеством.
В полицию города Белорецка обратилась 48-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
По словам женщины, она решила приобретись путевку на курорт не через туроператора, а напрямую в пансионате южного города. Для бронирования путевки она перевела 17 тысяч рублей, однако через некоторое место обнаружила вместе сайта пансионата предупреждение о том, что данный ресурс был создан мошенниками.
Вскоре с полицию Белорецка обратилась с похожим заявлением еще одна жертва мошенников – 42-летний горожанин, потерявший целых 104 тысяч рублей.
Аналогичные факты мошенничества были зафиксированы в городах Стерлитамак и Дюртюли.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Расследование продолжается.