Несколько жителей Башкирии стали жертвами аферистов в канун отпуска

В полицию города Белорецка обратилась 48-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По словам женщины, она решила приобретись путевку на курорт не через туроператора, а напрямую в пансионате южного города. Для бронирования путевки она перевела 17 тысяч рублей, однако через некоторое место обнаружила вместе сайта пансионата предупреждение о том, что данный ресурс был создан мошенниками.