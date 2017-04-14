Какая погода будет в Башкирии 12 июня

В отдельных районах республики ожидаются дожди.

В Башкирии завтра, 12 июня, по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем по югу до умеренных, грозы, следует из данных Башгидромета. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем 17-22°.

Во вторник, 13 июня, также местами небольшие кратковременные дожди, ночью по югу до умеренных, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, днем локально порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем 18-23°.