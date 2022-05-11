Когда отключат горячую воду в Уфе и городах Башкирии летом 2022 года

Когда отключат горячую воду в Уфе и городах Башкирии летом 2022 года
Когда отключат горячую воду в Уфе и городах Башкирии летом 2022 года
Вчера, 13:30ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В летнее время в Уфе традиционно будут проводиться профилактические работы систем центрального отопления, которые сопровождаются отключением горячей воды.

Жителей Уфы в летнее время традиционно ждет отключение горячего водоснабжения. Как сообщили в мэрии города, связаны они с профилактическими работами, а именно гидравлических испытаний внутридомовых систем центрального отопления. В этот период специалисты будут проводить необходимые ремонтные работы сетей и оборудования ГВС.

Так, с полный графиком отключения в некоторых районах Уфы, а также в Агидели, Благовещенске, Ишимбае, Нефтекамске, Салавате, Сибае и Стерлитамаке можно ознакомиться на сайте БашРТС.

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