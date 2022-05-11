Когда отключат горячую воду в Уфе и городах Башкирии летом 2022 года

Жителей Уфы в летнее время традиционно ждет отключение горячего водоснабжения. Как сообщили в мэрии города, связаны они с профилактическими работами, а именно гидравлических испытаний внутридомовых систем центрального отопления. В этот период специалисты будут проводить необходимые ремонтные работы сетей и оборудования ГВС.