Власти Башкирии забыли поздравить ветерана Великой Отечественной Войны

Власти Башкирии забыли поздравить ветерана Великой Отечественной Войны
Власти Башкирии забыли поздравить ветерана Великой Отечественной Войны
Вчера, 10:56ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Андреева Анна Васильевна ждет этот праздник каждый год. Но в этот раз про нее почему-то забыли и даже не доставили открытку. Внучка труженицы тыла и вдовы героя ВОВ попросила не забывать о своей прабабушке, пока она жива.

На сайте Электронной приемной органов власти РБ появилось обращение от жительницы Уфы, которая пожаловалась на то, что в этом году про ее прабабушку все забыли.

По словам женщины, 98-летняя Анна Васильевна живет «от дня победы до дня победы» и для нее поздравления имеют «огромную ценность». Но даже несмотря на то, что ветеранов остались единицы, в этом году пожилую женщину никто не поздравил и не пригласил на Парад Победы.

— И я, придя на Парад Победы, была очень расстроена, что были дети войны, труженики тыла, а про мою прабабушку почему-то забыли. Конечно, она уже не в том состоянии, чтобы самостоятельно добраться, но ей бы было очень приятно получить приглашение, — написала внучка, — прошу, пока она жива не забывайте о ней!

По словам внучки, ее прабабушка является труженицей тыла и вдовой героя ВОВ, а также имеет много наград.

В пресс-службе мэрии сообщили, что вдове участника ВОВ была доставлена поздравительная открытка от имени главы администрации Ратмира Мавлиева и открытка от главы республики Радия Хабирова «почтовой связью». По словам ведомства, подарочные наборы были закуплены только для участников и инвалидов Великой Отечественной Войны, а на просмотр Парада победы пригласили только тех, кто бы «мог перенести нахождение на трибунах более трех часов».

Ранее внучка ветерана ВОВ рассказала о том, как могилу ее дедушки закидали мусором на кладбище. Точно с такой же жалобой она обращалась в администрацию города в 2020 году.

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