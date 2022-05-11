Власти Башкирии забыли поздравить ветерана Великой Отечественной Войны

Андреева Анна Васильевна ждет этот праздник каждый год. Но в этот раз про нее почему-то забыли и даже не доставили открытку. Внучка труженицы тыла и вдовы героя ВОВ попросила не забывать о своей прабабушке, пока она жива.

На сайте Электронной приемной органов власти РБ появилось обращение от жительницы Уфы, которая пожаловалась на то, что в этом году про ее прабабушку все забыли. По словам женщины, 98-летняя Анна Васильевна живет «от дня победы до дня победы» и для нее поздравления имеют «огромную ценность». Но даже несмотря на то, что ветеранов остались единицы, в этом году пожилую женщину никто не поздравил и не пригласил на Парад Победы. — И я, придя на Парад Победы, была очень расстроена, что были дети войны, труженики тыла, а про мою прабабушку почему-то забыли. Конечно, она уже не в том состоянии, чтобы самостоятельно добраться, но ей бы было очень приятно получить приглашение, — написала внучка, — прошу, пока она жива не забывайте о ней! По словам внучки, ее прабабушка является труженицей тыла и вдовой героя ВОВ, а также имеет много наград. В пресс-службе мэрии сообщили, что вдове участника ВОВ была доставлена поздравительная открытка от имени главы администрации Ратмира Мавлиева и открытка от главы республики Радия Хабирова «почтовой связью». По словам ведомства, подарочные наборы были закуплены только для участников и инвалидов Великой Отечественной Войны, а на просмотр Парада победы пригласили только тех, кто бы «мог перенести нахождение на трибунах более трех часов». Ранее внучка ветерана ВОВ рассказала о том, как могилу ее дедушки закидали мусором на кладбище. Точно с такой же жалобой она обращалась в администрацию города в 2020 году.

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