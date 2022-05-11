Хабиров спустя два года снова устроил разнос регоператору по вывозу мусора в Башкирии

Хабиров спустя два года устроил разнос регоператору "Дюртюлимелиоводстрой"

Планируется расторгнуть соглашение по обращению с ТКО с одним из региональных операторов, сообщил и. о. главы Минприродопользования РБ Нияз Фазылов.

Многочисленные жалобы на заваленные контейнерные площадки и несвоевременный вывоз мусора поступают от жителей Башкирии с начала мая. По данным системы «Инцидент», за истекшую неделю их количество увеличилось со 136 до 223. Основное число жалоб поступает из муниципалитетов, которые обслуживает компания «Дюртюлимелиоводстрой», сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Завалены мусором контейнерные площадки в Кумертау, Бирском, Илишевском и Татышлинском районах. И. о. министра природопользования Нияз Фазылов сообщил, что ведомство готово расторгнуть с регоператором соглашение на вывоз коммунальных отходов. В настоящее время решение об этом направлено в прокуратуру. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил премьер-министру Андрею Назарову принять решение по прекращению взаимоотношений с компанией в ближайшее время. Из четырех регоператоров три компании «с грехом пополам работают, некоторых можно хвалить», проблемы возникают лишь в зоне, которую обслуживает «Дюртюлимелиоводстрой», отметил он. Жалобы жителей муниципалитетов вполне обоснованы. «Расторгаться так расторгаться. Но если мы в этот процесс вступаем, надо быть готовыми, что они совсем все [выполнение обязанностей] бросят. Главы муниципалитетов пусть [на этот период] подключат свои муниципальные предприятия», — предупредил Хабиров. Как сообщал Mkset, ранее жители Башкирии пожаловались главе региона на то, что они тонут в мусоре. Отходы, по словам граждан, вовремя не вывозят. В результате мусор пакеты рвут бродячие собаки, мусор разлетается по улицам.

Материалы по теме: Жители Башкирии показали, как их города и сёла утонули в мусоре в майские праздники

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter