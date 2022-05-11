В Санкт-Петербурге пройдет международный книжный салон

С 19 по 22 мая в северной столице РФ состоится XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон, который в этом году будет приурочен сразу к нескольким памятным датам.

Мероприятие пройдет в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади, пишут «Народные новости». В прошлом году салон, который проводился в период с 26 по 29 мая, был приурочен ко Дню города, В этот же раз устроители мероприятия решили привязать его сразу к четырем историческим событиям: 350-летию со дня рождения первого Всероссийского Императора Петра Великого, 140-летию со дня рождения русского поэта Корнея Чуковского и 130-летию со дня рождения известного советского писателя Константина Паустовского. Кроме того, салон будет приурочен к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter