В ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии Марат Мухамадиев

О том, что в ходе спецоперации не стало уроженца Учалинского района республики Марата Мухамадиева, Mkset 11 мая рассказали в районной администрации

В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Ильчино Учалинского района Марат Мухамадиев. Информацию об этом Mkset подтвердили в районной администрации. Сообщается, что церемония прощания с Мухамадиевым состоится 12 мая в 13:00 в сельском доме культуры. Как отметили в администрации Марат Мухамадиев погиб в звании старшего сержанта. Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации не стало прапорщика-контрактника Олега Шурыгина. Информацию об этом подтвердили местные власти, сообщив также, что у Шурыгина были двое детей.

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