В Башкирии к людям вышла медведица с двумя медвежатами

В Башкирии к людям вышла медведица с двумя медвежатами
В Башкирии к людям вышла медведица с двумя медвежатами
Вчера, 11:25ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Медведица со своим потомством была замечена очевидцами на берегу Юмагузинского водохранилища.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлены медведица и два медвежонка. Животные были замечены очевидцами на берегу Юмагузинского водохранилища.

Судя по кадрам, медведица со своим потомством держалась на безопасном расстоянии от людей и осторожно исследовала берег водохранилища. Тем временем, два медвежонка резвились чуть поодаль от матери.

Видео:Соцсети

Ранее мы сообщали, что в Башкирии был обнаружен медведь-каннибал. Обглоданные останки съеденного животного обнаружили сотрудники заповедника «Шульган-Таш» в 30-40 метрах от берлоги самого медведя-каннибала.

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