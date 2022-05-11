Указом Хабирова количество грантов молодым учителям на селе уменьшили в четыре раза

Из изменений внесенных в указ следует, что с января 2022 года в регионе выделят 25 грантов, сам указ опубликован на официальном портале правовой информации Башкирии 11 мая.

Гранты в размере 600 тысяч рублей могли выиграть молодые учителя с 2019 года. Сейчас размер гранта возрос до 690 тысяч рублей, но, как следует из указа, существенно сократилось количество их получателей. Если в 2019 году гранты полагались сотне молодых педагогов, то в нынешнем году их смогут получить только 25 учителей. С января прошлого года количество грантов составляло 100, в текущем году оно составит 25. Больше всего грантов республика выделяла в 2020 году, тогда их предоставляли 150 педагогам. Стоит отметить, что требования к претендентам на получение данного гранта также претерпели изменения. Но для молодых педагогов они скорее позитивные. После внесенных в указ изменений попробовать получить грант может молодой учитель, который трудится в школе на селе до 1 сентября года, который предшествовал году проведения конкурса. Ранее необходимый «стаж» в сельской школе не должен был быть менее двух лет.

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