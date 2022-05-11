Следующие длинные выходные ждут жителей Башкирии в июне, после них работаем до ноября

12 июня, день России, а также день города в Уфе в 2022 году выпадает на воскресенье, а значит выходной день перемещается на ближайший рабочий понедельник — 13 июня. Так в следующем месяце граждане, которые работают в соответствии с производственным календарем будут отдыхать три дня подряд — 11,12, 13 июня. Затем трудящимся предстоит короткая рабочая неделя, которая продлится с 14 по 17 июня.