На видеосъемку процесса ЕГЭ в школах Башкирии потратят более 1,2 миллиона рублей

На видеосъемку процесса ЕГЭ в школах Башкирии потратят более 1,2 миллиона рублей
На видеосъемку процесса ЕГЭ в школах Башкирии потратят более 1,2 миллиона рублей
Вчера, 14:57ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Услугу заказчику, коим является Башкирский институт развития образования окажет таинственный единственный поставщик, следует из данных портала госзакупок.

Оказание услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах в 2022 году обойдется в 1 273 130,89 рублей. Из какого источника будет оплачена высокотехнологичная услуга в данных тендера не сообщается.

Процесс закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) занял один день, все вопросы решились 1 марта, в день публикации. Вероятно, что это вполне применимая практика для закупок у единственного поставщика услуги. Что за компания станет поставщиком «прочих услуг по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий» в документах закупки также не сказано. Есть вероятность, что известно название фирмы-исполнителя будет известно после того как с ним будет заключен договор.

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